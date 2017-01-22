الرئيسية أخبار الجزائر وتيرة التضخم بلغت 4،6 بالمائة نهاية 2016

وتيرة التضخم بلغت 4،6 بالمائة نهاية 2016

  • 22/01/2017
  • وكالات
  • 52
  • 0
وتيرة التضخم بلغت 4،6 بالمائة نهاية 2016 تحميل الملف

بلغت وتيرة التضخم السنوية 4،6 بالمائة، الى غاية شهر ديسمبر 2016 ،حسب الديوان الوطني للإحصائيات، ويمثل مستوى التخضم على اساس سنوي إلى غاية ديسمبر 2016 ، تطور مؤشر اسعار الاستهلاك خلال الفترة الممتدة طيلة 12 اشهر لسنة 2016 مقارنة باشهر عام2015 ، وبخصوص التطورعلى مدى شهر الذي يعتبر مؤشرخام لاسعار الاستهلاك خلال شهرديسمبر2016 ، مقارنة بنوفمبر 2016، فقد بلغ 19،0 بالمائة  خاصة نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية و المنتوجات المصنعة .

وفيما يخص التغير السنوي لاسعار مواد الاستهلاك  أي تطور الاسعار خلال شهر ديسمبر 2016 مقارنة لنفس الشهر لسنة 2015 فسجل ارتفاع يقارب 7 بالمائة. وحسب اصناف المواد ارتفعت اسعار المنتجات الغذائية ب 3،4 بالمائة، خلال شهر ديسمبر 2016 مقارنة لنفس الشهر لسنة 2015 7،3 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و91،4 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية المصنعة.

و بخصوص الألبسة والأحذية ارتفعت الاسعار ب 713 بالمائة بين فترتي المقارنة، بينما ارتفعت اسعار الاثاث ومواد التأثيث ب 2،5 بالمائة، فيما يخص اسعارالسكن والأعباء فعرفت زيادة ب81،5 بالمائة، بينما ارتفعت اسعارالنقل والاتصالات ب 14،13 بالمائة في ديسمبر 2016 مقارنة لعام 2015، و عرفت اسعار المواد الخاصة بالصحة و نظافة الجسم ارتفاعا يقدر ب 7،5 بالمائة، وسجلت الاسعارالخاصة بالترفيه الثقافة والتربية انخفاضا يقدر بحوالي 6.07 بالمائة .

      

موضوع : وتيرة التضخم بلغت 4،6 بالمائة نهاية 2016
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: