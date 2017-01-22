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وزارة التربية تبني معهد لتكوين الأساتذة بكل ولاية

  • 22/01/2017
  • النهار اون لاين
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وزارة التربية تبني معهد لتكوين الأساتذة بكل ولاية تحميل الملف

 أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت،  اليوم الأحد بولاية أم البواقي أن دائرتها الوزارية تسعى إلى استرجاع كافة معاهد تكوين الأساتذة التي استحوذت عليها قطاعات وزارية أخرى بعدما تم استرجاع 14 معهدا.وأضافت الوزيرة في تصريحات علىهامش زيارتها إلى ولاية أم البواقي دامت يومين، أن وزارة التربية تعمل على تجهيز كل ولاية بمعهد للتكوين وذلك بهدف ترقية مستوى الأداء التربوي بما يخدم أهداف المدرسة الجزائرية، مشددة على أهمية التكوين في قطاعها الذي إعتبرته أساسي وحيوي بالنسبة للمنظومة التربوية

موضوع : وزارة التربية تبني معهد لتكوين الأساتذة بكل ولاية
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