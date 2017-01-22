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توقيف 9 اشخاص لاستغلالهم حضائر بطريقة غير شرعية بالعاصمة

  • 22/01/2017
  • ياسين مبروكي
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توقيف 9 اشخاص لاستغلالهم حضائر بطريقة غير شرعية بالعاصمة تحميل الملف

تمكنت قوات الامن الوطني من توقيف 9 أشخاص بالعاصمة ، لاستغلالهم حضائر غير شرعية موزعة   عبر مختلف أحياء العاصمة ، وأنجزت في حقهم ملفات قضائية تم ارسالها الى الجهات المختصة ، وقامت عناصر الأمن الوطني بالعديد من المداهمات لتوقيف هذه الظاهرة التي أصبحت ملاذا للعديد من الشباب ، لربحها السريع وسهولة جني الأموال وبكميات معتبرة .

وشرعت وحدات الامن الوطني المنتشرة في العاصمة من القيام بحملات واسعة لمحاربة هذه الظاهرة ، بعد تسجيل العديد من الشكاوى المقدمة من طرف المواطنين نظير تعرضهم للابتزاز والتهديد ، وحتي الاعتداء الجسدي ، وسجلت العاصمة في شهر نوفمبر الفارط مقتل صاحب سيارة من طرف  بعض المستغلين للحضائر بطرق غير شرعية .

موضوع : توقيف 9 اشخاص لاستغلالهم حضائر بطريقة غير شرعية بالعاصمة
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