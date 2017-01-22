توقيف 9 اشخاص لاستغلالهم حضائر بطريقة غير شرعية بالعاصمة

تمكنت قوات الامن الوطني من توقيف 9 أشخاص بالعاصمة ، لاستغلالهم حضائر غير شرعية موزعة عبر مختلف أحياء العاصمة ، وأنجزت في حقهم ملفات قضائية تم ارسالها الى الجهات المختصة ، وقامت عناصر الأمن الوطني بالعديد من المداهمات لتوقيف هذه الظاهرة التي أصبحت ملاذا للعديد من الشباب ، لربحها السريع وسهولة جني الأموال وبكميات معتبرة .

وشرعت وحدات الامن الوطني المنتشرة في العاصمة من القيام بحملات واسعة لمحاربة هذه الظاهرة ، بعد تسجيل العديد من الشكاوى المقدمة من طرف المواطنين نظير تعرضهم للابتزاز والتهديد ، وحتي الاعتداء الجسدي ، وسجلت العاصمة في شهر نوفمبر الفارط مقتل صاحب سيارة من طرف بعض المستغلين للحضائر بطرق غير شرعية .