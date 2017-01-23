مساهل يستقبل وفد عن منطقة مصراتة لمناقشة الأزمة الليبية

استقبل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، بالجزائر العاصمة، وفدا هاما يضم مسؤولين بلديين بقيادة رئيس المجلس البلدي لمصراتة محمد شتيوي و كذا برلمانيين يمثلون منطقة مصراتة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن "هذه الزيارة تندرج في إطار التشاور حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا تأتي تبعا للزيارات العديدة التي قام بها مسؤولون سياسيون و برلمانيون ليبيون للجزائر على ضوء جهود الجزائر من أجل الحوار بين الليبيين". و أكد ذات المصدر أن اللقاء تمحور أساسا حول "السبل و الوسائل الكفيلة بدفع حل سياسي توافقي من خلال حركية الحوار الشامل بين الليبيين و المصالحة الوطنية". و أشار البيان إلى أن مساهل "جدد بالمناسبة موقف الجزائر لصالح تسوية سياسية للأزمة الليبية مذكرا بجهودها الدؤوبة بعيدا عن اي تدخل خارجي في هذا البلد الشقيق و الجار". و أضاف ذات المصدر أن أعضاء الوفد الليبي "حيوا من جهتهم الدور الفعال المتواصل للجزائر من أجل حل سياسي في إطار الاتفاق السياسي الليبي ليوم 17 ديسمبر 2015".