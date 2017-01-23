حوادث المرور تخلف 3 قتلى وإصابة 8 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في خمسة حوادث مرور سجلت عبر مناطق الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة أوردتها اليوم الاثنين مصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن أكبر عدد هذه الحوادث وقعت على مستوى ولاية سيدي بلعباس التي عرفت تسجيل حادثي مرور. وفي هذا الصدد, تذكر مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق, خاصة في مثل هذه الظروف التي تشهد تقلبات جوية, بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتخفيض السرعة ومضاعفة مسافة الأمان بين المركبات وذلك من أجل سلامتهم وسلامة الجميع. كما تنصح كل من يتأهب للسفر أو التنقل بتصفح الموقع الالكتروني "TARIKI.DZ'' الذي يوفر معلومات آنية على حالة شبكة الطرقات وأيضا الرقم الأخضر "1055" للاتصال عند أي طارئ.