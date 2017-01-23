بالفيديو.. مواطن "يبهدل" رئيس دائرة عين كرشة بأم البواقي

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو، لمواطن جزائري يوجه أصابع الإتهام لرئيس دائرة بولاية أم البواقي، وسط حشد كبير من المواطنيين ورجال الأمن.

وبدا المواطن غاضب من رئيس دائرة عين الكرشة في ولاية أم البواقي، بعدما تقدم بطعن على مستوى المصلحة المختصة في تصليح طريق لتعبيد الحي الذي يقطن فيه، حيث يبدو أنه تقدم من قبل بطلب لم يقبل منه، غير أن مسؤول الدائرة لم يبالي بهذا الطعن. وقال المواطن مشيدا بالحاضرين "كلهم ولاد فاملية"، مما لقي ترحيب الحاضرين وشرعوا في التصفيق. وخاطب المواطن رئيس الدائرة بسخط ، قائلا إذا لم تعبّد الطريق وتصلحه فنحن سنقوم بذلك، موضّحا أن السّلطات المعنية قامت بتعبيد الطريق المؤدّي إلى الدائرة خلال 24 ساعة، مباشرة بعد علمهم بزيارة الوزيرة إلى المنطقة. وردّ رئيس الدائرة، على انتقادات المواطن بالقول :" أمس اطّلعت على الطّعن..وأنا أعاني من نفس المشكل"، مشيرا إلى أن السلطات المعنية ستشرع في تعبيد الطّريق المهمّش في أقرب الآجال.