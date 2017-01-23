توقيف 3 عناصر لدعم الإرهاب في بومرداس وتيزي وزو وبجاية

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من بومرداس وتيزي وزو وبجاية، أمس السبت، من تدمير مخبأ للإرهابيين و4 قذائف هاون وكمية من المواد المتفجيرة، فيما تم توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بتلمسان، ضبطت كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 5 قناطير و54 كليوغرام و100 غرام من الكوكايين، فيما ضبطت مفرزة أخرى 120 قنطارا من التبغ بالوادي. بينما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وعين قزام، 3 مهربيين وحجزت 5 مركبات رباعية الدفع و11 دراجة نارية و9 أجهزة كشف عن المعادن و7 نظارات ميدان ومواد متفجرة. وفقا لذات البيان. ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بكل من برج باجي مختار وتلمسان وبسكرة وبشار، 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، حسبما أشار إليه البيان.