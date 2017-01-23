مياه الأمطار تغمر حوالي 60 بيتا في تيسمسيلت

غمرت المياه حوالي 60 بيتا بولاية تيسمسيلت جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مساء أمس الأحد حسبما أفاد به اليوم الاثنين المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية.

وسجلت ذات المصالح تسرب مياه الأمطار بداخل المساكن على مستوى أحياء "عين البرج" و"محمد الصديق بن يحيى" و"الحرية" بمدينة تيسمسيلت وكذا بحي "جدو قدور" بمدينة لرجام حسبما أوضحه محمد مهدوم. كما تسببت الأمطار الغزيرة كذلك في تضرر أزيد من 10 مساكن متواجدة بالقرب من واد "راس المو" ببلدية سيدي عابد. وأدى سوء الأحوال الجوية أيضا إلى فيضان واد "المالح" ببلدية لرجام مما تسبب في تضرر بعض المساكن الريفية. وقد تمكنت مصالح الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الوحدة الولائية للديوان الوطني للتطهير في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد من تصريف مياه الأمطار من داخل المساكن المتضررة فضلا على إعادة فتح المحاور الرئيسية على مستوى عاصمة الولاية وبمدينة لرجام. وأشارت المصلحة الجهوية للأرصاد الجوية لعين بوشقيف (تيارت) إلى أن كمية الأمطارالمتساقطة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بولاية تيسمسيلت فاقت 50 ملم.