حجز 190 قنطارا من القمح اللين في المسيلة كان موجها للتهريب

تمكن عناصر الأمن لدائرة عين الملح (120 كلم جنوب غرب المسيلة) من حجز 190 قنطارا من القمح اللين كان موجها للتهريب بغرض استعماله لغير وجهته الحقيقية أي كعلف للماشية حسبما أفادت به اليوم الاثنين مصالح الأمن بالولاية .

وأوضحت ذات المصالح بأن هذه العملية التي تمت مطلع الأسبوع الجاري جاءت بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى قوات الشرطة مفادها قيام بعض الأشخاص بتهريب القمح اللين وتوجيهه لتغذية الأنعام حيث تم نصب حاجز مراقبة متنقل أسفلا عن توقيف شاحنة محملة بـ 190 قنطارا من هذه المادة . كما مكنت هذه العملية من توقيف كل من (ك. ح) و (ن. م) وذلك بخصوص التهريب وتحريرفواتير غير مطابقة لوزن الحمولة و ممارسة تجارة دون سجل تجاري والغش والتدليس والتضليل والمخادعة وعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي و إحالة ملف قضائي للعدالة وفقا لذات المصدر . وذكرت مصالح كل من الأمن والدرك الوطنيين في وقت سابق أن استعمال القمح بنوعيه الصلب واللين المدعمين من خزينة الدولة كعلف للماشية أصبح ظاهرة منتشرة خلال السنوات الأخيرة بهذه الولاية خصوصا بالمناطق التي تتركز فيها تربية الماشية ما جعل مصالح الأمن تكثف نشاطها لمحاربة هذا النوع من التهريب.