الشرطة تعالج أكثر من 15 ألف قضية خاصة بالترويج للمخدرات خلال سنة 2016

عالجت مصالح الشرطة القضائية لناحية الوسط، 15208 قضية خاصة بالمتاجرة بالمخدرات من ضمن 15394 قضية، سجلت خلال سنة 2016، وهو ما يمثل إرتفاعا بنسبة 29.01 بالمئة مقارنة مع 2015 التي سجل خلالها 10927 قضية .

وأوضح المفتش الجهوي لشرطة الوسط، مراقب الشرطة محمود رابح، اليوم الاثنين، في ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة نشاطات مصالح الشرطة لسنة 2016، أنه تم في إطار مكافحة حيازة واستهلاك المخدرات معالجة على مستوى ولاية الجزائر11057 قضية، تليها ولايات البليدة بمعالجة 276 قضية وتيبازة 272 قضية ثم الشلف 196 قضية وبومرداس 159 قضية وتيزي وزو بمعالجة 121 قضية وعين الدفلى بـ115 قضية .

أما بخصوص الاتجار غير المشروع بالمخدرات، فقد تمت معالجة على مستوى ولاية الجزائر 1491 قضية تليها البليدة بمعالجة 282 قضية ثم الشلف بـ189 قضية تليها تيبازة بـ 120 قضية والمسيلة بـ 115 قضية .

وتم في إطار مكافحة أفة المخدرات، حجز 5414.456 كلغ من القنب الهندي و297 غرام من الهيرويين و8776 غرام من الكوكايين إلى جانب 222960 قرس مهلوس. وقد بلغت عدد العمليات الخاصة بمكافحة أفة المخدرات 58692 عملية خلال سنة 2016، تم خلالها وضع 412 600 شخص محل مراقبة الهوية و29651 أخرين أحيلوا على الجهات القضائية و2696 شخص مبحوث عنهم .

وبخصوص جرائم سرقات السيارات، فقد بلغ عدد القضايا المعالجة بـ 309 قضية من ضمن 1313 قضية سرقة مسجلة في 2016. وما فيما يتعلق بسرقات بالتهديد والعنف، فقد قدرت عدد القضايا المعالجة بـ 372 قضية من ضمن 674 حالة مسجلة. أما حول مكافحة ظاهرة السرقات والخطف، فقد قدرت الحالات المعالجة بـ 232 حالة من ضمن 889 قضية مسجلة، في حين بلغت عدد القضايا المعالجة والخاصة بالسرقة بالكسر، 629 قضية من ضمن 2376 مسجلة. وحول قضايا سرقة السكنات باستعمال مفاتيح مصطنعة فقد قدرت بـ 144 قضية معالجة من ضمن 418 مسجلة.

وحول جرائم المساس بالأسرة والأداب العامة، فقد سجلت 1437 قضية خلال سنة 2016، أي بزيادة تقدر بنسبة 10.78 بالمئة مقارنة مع 2015. وتخص هذه الجرائم الفعل المخل بالحياء بـ 336 قضية وتحريض حدث الفسق بـ 235 قضية وانشاء محل الفسق بـ 91 قضية والإغتصاب بـ 110 قضية والفعل المخل بالحياء بـ 104 قضية.