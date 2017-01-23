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الضباب يلغي حوالي 100 رحلة في مطار هيثرو بلندن

  • 23/01/2017
  • النهار أون لاين
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الضباب يلغي حوالي 100 رحلة في مطار هيثرو بلندن تحميل الملف

أعلن مصدر ملاحي أن حوالي 100 رحلة ألغيت اليوم الاثنين في مطار هيثرو في لندن، بسبب الضباب الكثيف الذي يلف العاصمة البريطانية.

وقال ناطق باسم المطار في رسالة إلكترونية لوكالة "فرانس برس" إن "الطقس الضبابي في الجنوب الشرقي لإنجلترا يضعف الرؤية في هيثرو"، داعيا المسافرين إلى التحقق من المعلومات المتعلقة برحلاتهم مع شركات الطيران.أما غاتويك ثاني مطار في البلاد ويقع في جنوب العاصمة، فقد تأثر أيضا بالضباب لكن بدرجة أقل حيث تم إلغاء عشر رحلات.وذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن الضباب سيتبدد إلى حد كبير خلال النهار.

 

 

موضوع : الضباب يلغي حوالي 100 رحلة في مطار هيثرو بلندن
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