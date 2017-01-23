هلاك شخصان اختناقا بالغاز داخل مخبزة في بومرداس

لقي شخصان، أب 63 سنة وابنه 18 سنة، حتفهما ليلة الأحد إلى الاثنين اختناقا بغاز البوتان، بشعبة العامر جنوب شرق بومرداس، حسبما أفاد به اليوم الاثنين، المكلف بالإعلام بالحماية المدنية. وأوضح، الملازم الأول أيت قاسي أحمد إسماعيل، بأن الضحيتين لقي مصرعهما، في حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم، عندما كانا بداخل مخبزة العائلة، التي يعملان بها الواقعة بمنطقة ماتوسة شرق مدينة شعبة العامر. وتم نقل الضحيتين، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الثنية، بعدما تدخلت مصالح الحماية، في انتظار استكمال التحقيق، لتحديد أسباب الحادث.