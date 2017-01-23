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غلق 126 محلا تجاريا وحجز أطنان السلع في تيسمسيلت

  • 23/01/2017
  • خ. صديق
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غلق 126 محلا تجاريا وحجز أطنان السلع في تيسمسيلت تحميل الملف

أسفرت تدخلات أعوان فرق مراقبة الممارسات التجارية والنوعية وقمع الغش لولاية تيسمسيلت خلال السنة المنصرمة عن غلق 126 محلا تجاريا جراء مخالفات مختلفة حسبما أفاد به مدير التجارة بودوينة عاشور. 

وتخص هذه المخالفات ممارسة نشاط بدون القيد في السجل التجاري وعدم إشهار الأسعار وانعدام شروط النظافة. وقد قام أعوان المراقبة في نفس الفترة بـ17.596 تدخلا أسفرت عن تحرير 1.482 محضر مخالفة أحيلت إلى الجهات القضائية إضافة إلى حجز أكثر من 190 طن من السلع المختلفة مع اقتطاع 149 عينة لإجراء التحاليل. 

موضوع : غلق 126 محلا تجاريا وحجز أطنان السلع في تيسمسيلت
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