إجلاء 6 عائلات من البدو الرحل بعدما غمرت المياه والأوحال خيمهم في مستغانم

تم اليوم الاثنين إجلاء 6 عائلات من البدو الرحل بعدما غمرت المياه والأوحال خيمهم بدوار "الدواير" بمنطقة المقطع بفرناكة في مستغانم، بفعل ارتفاع منسوب مياه وادي جراء الأمطار الغزيرة حسبما علم لدى المدير الولائي للحماية المدنية.

وأبرز العقيد أحمد حساني أنه تم إجلاء ست عائلات من البدو الرحل متكونة من 43 فردا من بينهم ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمكان المسمى الدواير بمنطقة المقطع بفرناكة بعدما غمرتهم المياه والأوحال بفعل ارتفاع منسوب مياه واد الطين ببلدية الحسيان.

وأضاف أنه تم وضع هذه العائلات داخل خيم مؤقتة بعيدا عن السيول فيما تم تحويل الثلاثة الآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقارب أحد العائلات.

وقد شارك في هذه العملية غطاسين اثنين باستعمال زورق مطاطي وكذا الاستعانة بمركبات وسيارة إسعاف كما أشير إليه. وتم خلال العملية أيضا إنقاذ حوالي 500 رأس من الغنم والتي هي ملك لهذه العائلات المتضررة وفق المصدر ذاته.

كما تدخلت مصالح الحماية بمنطقة "قوارة" بفرناكة لإنقاذ وإسعاف ثلاثة أشخاص أخرين حاصرتهم السيول داخل بيت هش. وأشار العقيد أحمد حساني أنه تم تنصيب بمنطقة "قوارة" بفرناكة مركز قيادة ميداني لمتابعة الوضع ومركز طبي متقدم يسهر عليه طبيبان مع تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية على غرار ست غطاسين و30 عون و زورقين مطاطية وسياراتي إسعاف.

ودعا نفس المسؤول مستعملي الطريق خصوصا المركبات السياحية والخفيفة إلى تجنب الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين منطقة "المقطع" فرناكة وبلدية الحسيان على مسافة 5 كلم بسبب ارتفاع منسوب مياه واد الطين.

كما قام والي مستغانم عبد الوحيد طمار بزيارة ميدانية الى منطقة "قوارة" بفرناكة لمعاينة النقاط التي غمرتها السيول المتدفقة من واد الطين والتي أدت أيضا إلى غلق الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين مستغانم والمحمدية ولاية معسكر. وأعطى طمار تعليمات للمديرية الولائية للري لإعداد دراسة مستعجلة لتهيئة واد الطين.