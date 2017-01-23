قتيل وجريحان في اصطدام شاحنتين بـ3 سيارات بومرداس

خلف حادث مرور، وقع مساء أمس الأحد بالطريق السيار شرق غرب، على مستوى بلدية الأربعطاش غرب بومرداس، قتيل واحد وجريحين، حسبما أفاد به اليوم الاثنين المكلف بالإعلام بالحماية المدنية. وأوضح الملازم الأول، أيت قاسي أحمد إسماعيل، بأن الحادث وقع في حدود الساعة السادسة من مساء أمس، بالطريق السيار شرق غرب، بمنطقة أولاد والي بلدية الأربعطاش، عندما اصطدمت شاحنتين من الحجم الكبير بثلاثة سيارات، كانت على نفس الرواق المؤدي، من ولاية البويرة نحو الجزائر العاصمة . وعلى إثر ذلك، تدخل مصالح الحماية، لنقل القتيل 35 سنة، إلى مستشفى الرويبة والجريحتين امرأة في 86 سنة، وفتاة في 28 من العمر، إلى مستشفى الأخضرية بولاية البويرة، حيث تلقيتا العلاج الضروري وحياتهما ليست في خطر .