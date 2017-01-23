أمريكا تجسد مشروعا فلاحيا بـقيمة 300 مليون دولار بولاية أدرار

وقعت الجزائر والولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاثنين بالجزائر، على اتفاقية للاستثمارفي القطاع الفلاحي بين المجمع الجزائري الخاص لانتاج الحليب "تيفرالي" والمجمع الفلاحي الدولي الأمريكي بقيمة تتراوح بين 250 و300 مليون دولارأي ما يعادل حوالي 25 إلى 30 مليار دينار جزائري لتجسيد عدة مشاريع فلاحية في ولاية أدرار.واتفق المجمعان على تجسيد هذه الشراكة سيما اطلاق عدة مشاريع في مجالات انتاج البطاطا والأسمدة والحبوب وتربية الأبقار الحلوب وانتاج أغذية الأنعام على مساحة تقدر بـ 25 ألف هكتار، حيث سيتم انتاج 190 مليون لتر من الحليب في السنة و20 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا، إضافة إلى انتاج 22 ألف طن من الحبوب و105 ألف طن من أغذية الأنعام سنويا ، كما يهدف هذا المشروع إلى خلق 1500 منصب عمل.الجدير بالذكر، أن توقيع الاتفاقية حضرها كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبدالسلام شلغوم ورئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي اسماعيل شيخون.