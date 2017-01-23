بوجمعة طلعي .. 4،3 مليار تكلفة نقل البضائع المستوردة والمصدرة خلال 2015

كشف وزيرالأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي اليوم الاثنين بالجزائر عن مخطط لوجستيكي وطني يتم حاليا التحضير له لتنظيم نقل وتخزين البضائع المستوردة و المصدرة مما سيسمح بتخفيض تكلفتها.

و أوضح طلعي خلال لقاء له مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، بأن هذا المخطط الذي سيعرض قريبا على الحكومة سيسمح للموانئ و الموانئ الجافة و المناطق اللوجيستيكية و المناطق الصناعية، و كذا شبكات النقل التي تربطها بالعمل في إطارمنظم.

واعتبر بأن الفوضى الحالية التي تسود العمليات اللوجستيكية تتسبب في رفع سعر المنتوج عند الاستهلاك مستورد أو مصدر، وهوما يؤثر خصوصا على تنافسية المنتجات الجزائرية المراد تصديرها، و استدل الوزير بأرقام بنك الجزائر التي أحصت في 2015 حوالي 4،3 مليار دولار كتكاليف ظاهرة لنقل المنتجات المستوردة أو المصدرة، دون احتساب التكاليف المدرجة في السعر النهائي للمنتجات المستوردة.

و تقدر التكلفة اللوجستيكية في الجزائر بين 30 إلى 35 بالمائة من السعر النهائي للمنتجات مقابل 5 بالمائة تقريبا في الدول الأخرى وفق أرقام وزارة النق، ويرى طلعي بأن وضع هذا المخطط سيسمح بخفض تكلفة نقل البضائع، وبالتالي التقليل من كلفة المنتجات المستوردة و كذا المنتجات المصدرة و هو الأمر الذي سيرفع تنافسية المنتجات المصدرة إلى الأسواق الخارجية.

و يتماشى هذا المخطط مع توجهات السلطات العمومية لتشجيع و تدعيم التصدير حسب توضيحات الوزير، وستلعب الهياكل القاعدية على غرار الموانئ و المطارات و السكك الحديدية و كيفية ربطها بشبكة الطرقات دورا مهما في هذا المسعى على غرار ميناء الوسط المقرر إنشاؤه في شرشال.