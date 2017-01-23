تقنية جديدة لزراعة قرنية العين بوهران

كشف مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب العيون بوهران، محمد خالد، اليوم الاثنين، أنه سيشرع في عمليات زرع القرنية خلال سنة 2017 بتقنية حديثة التي سيتم استعمالها لأول مرة بالجزائر.وحسب المصدر، فإن هذه التقنية المعروفة باسم الرقائقية أو الزراعة الجزئية للقرنية بإشراف فريق طبي جزائري مختص في الطب العيون، حيث يرتكز هذا النوع من التقنيات على نزع طبقة من قرنية المريض واستبدالها بطبقة صغيرة من القرنية المستوردة، وهو ما يجعل العملية أقل تكلفة من زرع القرنية الكاملة فضلاعن تقليص من مدة الاستشفاء سيما وأن القرنية الكاملة المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية من طرف معهد باستور بالجزائر العاصمة تكلف خزينة الدولة 400 ألف دينار جزائري وتستعمل مجانا للمريض.للاشارة فإن عدد عمليات زراعة القرنية التي أجريت بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب العيون بوهران قد بلغ 180 قرنية منذ 2014، حيث من المقرر التكفل بـ 60 حالة تم احصاؤها على مستوى قائمة الانتظار.الجدير بالذكر، أن الأولوية في زرع القرنية تكون للأطفال المتمدرسين والجامعيين والأشخاص الذين لديهن نشاط في المجتمع.