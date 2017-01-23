حملة الحرث والبذر لهذا الموسم مست 53537 هكتار بوهران

مست حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2016-2017 بولاية وهران مساحة إجمالية تقدر ب 53.537 هكتار موجهة للحبوب حسبما ما استفيد من مديرية المصالح الفلاحية.

وقد تمت تعبئة جميع الامكانيات لإنجاح هذه الحملة التي من المزمع أن تحقق أهدافا حددت ب 53.910 هكتارا كما أوضحت فريدة بلاش المكلفة بملف الحبوب بمديرية القطاع مضيفة بانه تم تسليم للفلاحين 90ر30.580 قنطارا من البذور من قبل تعاونية الحبوب و البقول الجافة إلى جانب الأسمدة و مبيدات الأعشاب.

وشجعت كمية 5،254 مليمتر من الأمطارالمسجلة من سبتمبر إلى 23 جانفي الجاري الفلاحين الذي أبدوا تخوفهم في بداية هذه الحملة بسبب النتائج الضعيفة المسجلة خلال حملة 2015-2016 بمردود لا يتجاوز 5،6 قنطار في الهكتار الواحد وفق نفس المصدر الذي ذكر بأن إنتاج الحبوب خلال هذه الحملة قد بلغ 91،282 قنطارا من مساحة تقدر ب 54،600 هكتارا.