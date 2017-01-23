قتيل و4 حالات تسمم بسبب الغاز في بالعاصمة

لقي شخص مصرعه إختناقا، فيما تم إنقاذ 4 أشخاص، خلال الـ24 ساعة الاخيرة بالعاصمة، بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة، حسبما كشف عنه الملازم الأول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر. وأوضح، بن خلف الله، اليوم الإثنين، أن الحادث الأول يرجع إلى أمس في حدود الساعة 16 سا و45 د، بفيلا ذات طابق واحد تقع بحي عيسات إيدير، ببلدية بني مسوس، حيث تم تسجيل حالة 1 وفاة لشاب يبلغ من العمر 27 سنة، بسبب تسرب غاز أحادي أكسيد الكاربون فيما أصيب شخص ثان كان برفقته يبلغ 26 سنة، بحالة تسمم وهو في حالة حرجة بمستشفى بني مسوس. وسجل الحادث الثاني، أمس على مستوى حي سي إسماعيل ببلدية برج الكيفان في حدود الساعة 23 سا ليلا، وتسبب في تسمم عائلة تتكون من الأم 45 سنة وابنتها 20 سنة وطفلها ذي 7 سنوات، بعد تسرب غاز أحادي أكسيد الكاربون من المدفأة، وقد تم إنقاذهم في الوقت المناسب من طرف أعوان الحماية المدنية، وتم تحويلهم نحو مستشفى زميرلي بالحراش، لتلقي العلاج ، يبرز المتحدث. ودعا الملازم الاول، المواطنين الى ضرورة الحذر والحيطة من أخطار حوادث الاختناق والتسمم بغاز أحادي الكاربون، القاتل الصامت، الذي لا لون ولارائحة له ويسجل ضحايا سنويا، خاصة في موسم الشتاء . واكد أن الغازات المحترقة، وبالأخص أول أوكسيد الكربون، هي أكبر متسبب في الاختناقات والوفيات. وذكر المصدر، أن أسباب أغلب حوادث الاختناق تكون ناجمة عن وجود خلل في الوقاية، وكذا في مواصفات الآمان ببعض الأجهزة المستعملة، على غرار نقص أو انعدام التهوية وعدم امتثال بعض وسائل التدفئة للمقاييس الأمنية بالإضافة إلى سوء تركيب وتشغيل هذه الأجهزة والوسائل من قبل أفراد غير مؤهلين. وأضاف، أنه من بين الأسباب كذلك عدم إحترام مقاييس الامان، اثناء تركيب تجهيزات التدفئة، لا سيما فيما يتعلق بالتهوئة واغلاق صمامات بشكل جيد، ودعا إلى ضرورة إختيار سباك مؤهل من طرف مصالح سونلغاز، لأنه يمتلك الخبرة ويضمن عملية ترصيص وفق المقاييس لتفادي التسربات . وأفاد أن مصالح الحماية المدنية، تخصص حاليا قوافل تحسيسية تجوب المؤسسات التربوية، والإقامات الجامعية، والساحات العمومية، والمكتبات، ودور الشباب وغيرها من المرافق بالعاصمة، التي تستقطب المواطنين حيث تشمل نصائح دروس توعوية حول هذه الأخطار. وأكد بن خلف الله، أن الهدف من تنظيم هذه الحملات التحسيسية هو تقديم صورة واضحة ومبسطة حول خطورة التسربات الغازية على حياة المواطن، إذا لم يراع جملة من الشروط والتعليمات، وذلك من خلال معارض توضيحية بالصور ومطويات تبسط كيفية الوقاية واكتشاف عملية التسربات لتفادي الإختناقات . وفي ذات الصدد، كشف المصدر أن العملية التحسيسية ستتواصل طيلة فترة موسم الشتاء، وإلى غاية أفريل القادم، بعمل توعوي جواري عن طريق قافلة التحسيس و التوعية.