انقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب يوم الأربعاء في العديد من بلديات العاصمة

ستعرف العديد من بلديات ولاية الجزائر، انقطاعا في التزويد بالماء الشروب، يوم الأربعا ء 25 جانفي، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة بعد الظهر، حسب بيان لشركة المياه والتطهير بالعاصمة، سيال. وأفاد ذات المصدر بأن الانقطاع سيمس بلدية حيدرة جزئيا، بئر مراد رايس، والكاليتوس جزئيا، وأنه ناتج عن أشغال صيانة منشئات التخزين الخاصة بالشركة في إطار المحافظة على جودة المياه الموزعة. وطمأنت شركة سيال، سكان البلديات المعنية بأن التزويد العادي بالماء، سيتم بصفة تدريجية بعد انتهاء الأشغال، وفي انتظار ذلك يشير ذات البيان، إلى أن الشركة ستضع صهاريج للتزويد بصفة أولوية، المؤسسات العمومية، والصحية، ومن أجل التخفيف من الانزعاج خلال فترة الإنقطاع.