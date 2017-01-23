شراكة جزائرية بولونية لإنشاء مصنع لتجهيزات الغاز المميع قريبا بمعسكر

توجد المؤسسة الوطنية لتوزيع المواد البترولية ، في مباحثات متقدمة مع متعامل بولوني لإنشاء مصنع لتجهيزات غاز البروبان المميع كوقود جي بي ال سي، حسب ما كشف عنه اليوم الإثنين بالجزائر المدير العام للشركة حسين ريزو.

وسيتم إنشاء مشروع هذا المصنع بولاية معسكر في حين تم إطلاق مباحثات أخرى مع متعاملين محليين و الذين سيتم إدماجهم في هذا المشروع كمناولين صناعيين، وفقما أكده ريزو للصحافة على هامش زيارة لمصنع قارورات غاز البوتان بالقبة الجزائر العاصمة، قال المسؤول بشأن المشروع الجزائري البولوني انه استثمار ثقيل، لكن مربح للمؤسسة و للاقتصاد الوطني بما أن الجزائر ستتوقف عن استيراد تجهيزات غاز السيارات المميع بعد استلام المصنع.