قتيلان و9 جرحى في حادث مرور جنوب غرداية

لقي شخصان حتفهما فيما أصيب 9 آخرون بجروح في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، بالقرب من حاسي لفحل (110 كلم جنوب غرداية) حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية .

ووقع الحادث على مستوى محور الطريق الوطني 1 الرابط بين غرداية والمنيعة بالقرب من مدينة حاسي لفحل عندما اصطدمت سيارة سياحية بأخرى نفعية مما تسبب في مقتل على الفور لشاب في الثلاثين من العمر ورضيع 6 أشهر وفقا لنفس المصدر. وتم إجلاء جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات لحاسي لفحل فيما نقل الجرحى ثلاث نساء وستة رجال الذين أصيبوا برضوض مختلفة من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصالح الإستعجالات بالمؤسسة الإستشفائية لمتليلي الأقرب إلى موقع الحادث . وقد تم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني للكشف عن ملابسات الحادث .