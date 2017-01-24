قتيل وجريح في حادث مرور بعين الدفلى

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح مساء أمس الاثنين، في حادث مرور وقع على الطريق السيار شرق- غرب على مستوى ولاية عين الدفلى، وفقا لما علم اليوم الثلاثاء، من المديرية المحلية للحماية المدنية .

وأوضح المصدر، أن الحادث وقع في المكان المسمى "أولاد مهدي" التابع لبلدية الحسينية نحو الجزائر العاصمة، عندما اصطدمت سيارة نفعية بشاحنة ذات مقطورة مما أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 37 سنة و إصابة آخر عمره 33 سنة بجروح بليغة. وفور وقوع الحادث تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة و نقل المصاب لمصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى. تجدر الإشارة، إلى أنه منذ بداية جانفي الجاري، سجلت ولاية عين الدفلى وقوع 63 حادث مرور خلفت مقتل 4 أشخاص و إصابة 68 آخرين بجروح حسب نفس المصدر.



