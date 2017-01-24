توقيف عنصر دعم للإرهاب بتبسة وتدمير ورشة لصناعة المتفجرات بتيزي وزو

دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بتيزي وزو، يوم أمس الإثنين، مخبأين للإرهابيين وورشة لصناعة المتفجرات وقنبلتين إثنين ومدفعا تقليدي الصنع ومعدات تفجير، فيما أوقفت عناصر الدرك الوطني بتبسة عنصر دعم للجماعات الإرهابية .

ومن جهة أخرى حجز عناصر الدرك الوطني 25 كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران، فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام، 12 مهربا وحجزت مركبة رباعية الدفع و5 قناطير من المواد الغذائية و10 مولدات كهربائية و10 مطارق ضغط.