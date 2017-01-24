إنقاذ 15 شخصا بعدما غمرت مياه الأمطار مركباتهم ومساكنهم بمستغانم

أفادت مصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء، أنه تم بولاية مستغانم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إنقاذ واخراج 15 شخصا بعدما غمرت المياه مركباتهم ومساكنهم بفعل الأمطار الغزيرة.

وأبرز المكلف بالإعلام الملازم الأول بلكرد محمد لوكالة الأنباء الجزائرية ، أنه تم انقاذ 10 أشخاص غمرت مياه الأمطار مركباتهم على مستوى الطريقين الوطنيين رقم 11 و17 وكذا الطريق البلدي الرابط بين حاسي ماماش وعين النويصي . كما تم إنقاذ وإجلاء عائلة متكونة من 5 أشخاص حاصرتهم مياه الأمطار بمسكنهم المتواجد ببلدية حاسي ماماش. وأضاف ذات المصدر، أن جميع الأشخاص هم في صحة جيدة. وتدخلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة من أجل تصريف المياه بخمسة مساكن قصديرية بواد الحدائق بصيادة وإسعاف واجلاء شيخ يبلغ من العمر 70 سنة أصيب بجروح خفيفة اثر انهيار جزئي لسقف غرفة بمنزل قديم بحي سيدي يعقوب بتجديت "مستغانم" فضلا عن 25 عملية امتصاص للمياه في أماكن مختلفة بإقليم الولاية كما أشير اليه. كما تم تسجيل أيضا انهيار جزئي للطريق الرابط بين صلامندر والقطب السياحي "صابلات" التابع لبلدية مزغران. وأبرز الملازم الأول بلكرد محمد، أن الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين مستغانم و المحمدية "معسكر" الذي غمرته المياه والأوحال بفعل ارتفاع منسوب مياه واد الطين لا يزال مغلقا مشيرا أن الأرضية الطينية والمستوية صعبت من نفاذية المياه.