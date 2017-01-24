طاسيلي للطيران تعتزم فتح خطوط جوية نحو وجهات جديدة في إفريقيا

تعتزم شركة طاسيلي للطيران، فتح خطوط جوية لتغطية وجهات جديدة في إفريقيا مع الاستثمار في مجالات أخرى تقدم خدمات جديدة لزبائنها، حسبما أعلنه الرئيس المدير العام للشركة بلقاسم حرشاوي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية.

في هذا الشأن صرح حرشاوي، أنه " يكمن هدفنا في جعل شركة طاسيلي للطيران شركة اقليمية من خلال اقتحام السوق الافريقية ونحن نعمل في هذا الاتجاه"، مذكرا بمشروع تدشين خط رابط بين الجزائر العاصمة-تندوف-نواقشط خلال الثلاثي الأول 2017. ويندرج المشروع في إطار تعليمات السلطات العمومية حول ترقية المنتوج الوطني وتشجيع الصادرات نحو إفريقيا التي توفر فرصا أكيدة، حسب قوله، مشيرا، إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمواصلة اقتحام السوق الأوربية".

وتحسبا لاقتحام السوق الافريقية، أوضح الرئيس المدير العام، أن شركة طاسيلي للطيران وقعت نهاية نوفمبر 2016 على بروتوكول اتفاق مع لوجيترانس "مجمع الشركة الوطنية للنقل البري"، حول نقل البضائع بواسطة طائرة شحن: و هو اختصاص تعمل الشركة على تطويره من أجل مرافقة توسعها في القارة. ومن جهة أخرى، أكد حرشاوي، على إرادة الشركة في تقديم " بديل آخر" للمسافرين، مضيفا أن الشركة تتميز أيضا بالجانب التكويني الذي تخصص له ميزانية "معتبرة" لفائدة كافة موظفيها. كما أردف يقول، "نجعل من جانب التكوين اهتمامنا الأول للتمكن من الارتقاء إلى مستوى شركة ذات بعد دولي". وبخصوص الأسطول الذي تملكه هذه الشركة العمومية للنقل الجوي، أشار ذات المسؤول، إلى أن 12 طائرة بلغت "الحد الاقصى للخدمة"، ومنه ضرورة تدعيم هذا الاسطول من أجل فتح خطوط أخرى سواء في مجال نقل النفط الرحلات الداخلية أو الدولية، مذكرا بالمناقصة التي تم اطلاقها مؤخرا من أجل اقتناء 4 طائرات طاقتها 155 مقعد للواحدة وطائرة واحدة من 70 مقعد. كما تم أطلاق عروض مناقصة أخرى حول استئجار طائراتين توجهان للنقل الصحي لعمال القطاع النفطي وسكان منطقتي حاسي مسعود و أدرار.

وأضافة إلى اقتناء الطائرات الجديدة، تنوي الشركة مواصلة سياستها المتعلقة بـ " الاسعار التنافسية" من خلال تخفيض الاسعار. وبخصوص عمليات التدشين، التي جرت خلال الأشهر الأخيرة على الرحلات الداخلية والدولية، أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية طاسيلي للطيران، أنها تستجيب لـ"إستراتيجية محددة" مرتبطة بتطوير الشركة وبحاجيات الشركة الأم سوناطراك. وأوضح، أن "الأولوية الأولى" لشركة طاسيلي للطيران تبقى نقل العمال بقواعد الحياة في الجنوب. أما الجانب الثاني فيتعلق-كما قال- بالجانب الذي يربط طاسيلي للطيران بشركاء سوناطراك، مشيرا، إلى تدشين خلال سنة 2016 خطي الجزائر-وهران-خنشلة غرداية والجزائر-قسنطينة-كرشبة، علما، أن كرشبة تحتضن مركز لاستغلال الغاز بالشراكة مع عين صالح غاز.

و أكد حرشاوي، أن "شركتنا كفرع لمجمع سوناطراك شركة مواطنة لا يمكنها إلا أن تتبنى هذا المسعى ومواطنتنا نعبر عنها من خلال التكفل بالمسافرين". وأكثر من ذلك، أضاف يقول "نبرزها أيضا على الصعيد البيئي"، مشيرا أساسا إلى تبني خلال سنة 2017 "سياسة الوقود" التي ترمي إلى تقليص استهلاك الكيروزين وانبعاثات ثاني اوكسيد الكربون. ولتنويع خدماتها، تعتزم الشركة من خلال فرعها تجسيد شراكة مع المؤسسة الوطنية لغسل عوازل خطوط الضغط العالي الموجودة في شمال البلاد. ويتعلق الأمر بمشروع لفائدة مجمع سونلغاز بالشراكة مع مجمع فرنسي-برتغالي يسمح بتفادي الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال موسم الصيف. وبعد أن ذكر بأن شركة طاسيلي للطيران استفادت في ماي 2016 من شهادة التصديق (IOSA)، وهي علامة جودة تخص أمن الطائرات، أعرب حرشاوي، عن ارتياحه لهذه الثقة المتجددة، معتبرا أنه من "المهم جدا" الحصول على هذا التصديق للمرة الثالثة على التوالي. وأوضح، أن "الشهادة التي تم الحصول عليها بعد أسبوع من تدقيق قام به خبراء أجانب يسمح بالارتقاء بشركة طاسيلي للطيران إلى مستوى شركات ذات مستوى عالمي"، مضيفا، أن هذه الشهادة التي تمنح كل سنتين تحتم علينا الحفاظ على المستوى والوتيرة للتكيف مع المعايير الجديدة التي تؤهلنا للحصول عليها".