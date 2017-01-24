وفاة طفلين و آخر في حالة حرجة جراء اختناقهم بالغاز في الجلفة

هلك اليوم الثلاثاء بالجلفة طفلان و يتواجد آخر في حالة حرجة جراء اختناقهم بالغاز بمسكنهم العائلي حسبما علم من مصدر طبي. و استنادا لذات المصدر فقد استقبلت المؤسسة الإستشفائية لمدينة الجلفة

واستنادا لذات المصدر فقد استقبلت المؤسسة الإستشفائية لمدينة الجلفة صبيحة اليوم طفلين الأوّل 13 سنة و شقيقته البالغة من العمر 9 سنوات، لقيا حتفهما اختناقا بالغاز فيما تتواجد شقيقتها البالغة من العمر 7 سنوات في حالة حرجة حيث حولت إلى قسم الإنعاش وهي في حالة غيبوبة. و ينحدر هؤلاء الضحايا استنادا لذات المصدر من عائلة واحدة تقطن ببلدية عين معبد 20 كلم شمال عاصمة الولاية.

و تعمل مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع عديد من الهيئات الفاعلة خلال هذه الفترة التي تعرف ببرودة في طقس على تكثيف سبل التحسيس و التوعية إزاء هذا الخطر الّذي لازال يحصد الأرواح و يقضي أحيانا على أسر كاملة.