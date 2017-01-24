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وفاة طفلين و آخر في حالة حرجة جراء اختناقهم بالغاز في الجلفة

  • 24/01/2017
  • النهار أون لاين
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وفاة طفلين و آخر في حالة حرجة جراء اختناقهم بالغاز في الجلفة تحميل الملف

هلك اليوم الثلاثاء بالجلفة طفلان و يتواجد آخر في حالة حرجة جراء اختناقهم بالغاز بمسكنهم العائلي حسبما علم من مصدر طبي. و استنادا لذات المصدر فقد استقبلت المؤسسة الإستشفائية لمدينة الجلفة

واستنادا لذات المصدر فقد استقبلت المؤسسة الإستشفائية لمدينة الجلفة صبيحة اليوم طفلين  الأوّل 13 سنة و شقيقته البالغة من العمر 9 سنوات، لقيا حتفهما اختناقا بالغاز فيما تتواجد شقيقتها البالغة من العمر 7 سنوات في حالة حرجة حيث حولت إلى قسم الإنعاش وهي في حالة غيبوبة. و ينحدر هؤلاء الضحايا استنادا لذات المصدر من عائلة واحدة تقطن ببلدية عين معبد 20 كلم شمال عاصمة الولاية. 

 و تعمل مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع عديد من الهيئات الفاعلة خلال هذه الفترة التي تعرف ببرودة في طقس على تكثيف سبل التحسيس و التوعية إزاء هذا الخطر الّذي لازال يحصد الأرواح و يقضي أحيانا على أسر كاملة. 

موضوع : وفاة طفلين و آخر في حالة حرجة جراء اختناقهم بالغاز في الجلفة
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