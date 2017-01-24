حريق مهول داخل مخزن الأفرشة ببسكرة

شب بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمدينة سيدي عقبة بولاية بسكرة، حريق داخل مخزن لأحد الخواص، تسبب في إتلاف مئات الأفرشة، دون تسجيل خسائر بشرية، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية. وأضاف المصدر، بأن هذا الحريق الذي ما تزال أسبابه مجهولة قد أتلف 600 وحدة من الأفرشة البلاستيكية، تتسع لشخصين و100 وحدة مماثلة تتسع لشخص واحد. وزيادة عن الخسائر، التي لحقت بالأفرشة التي تحولت إلى رماد فإن النيران تسببت أيضا في إتلاف باب ونافذتين بذات المخزن، المستغل كمستودع لتخزين الأفرشة الموجهة للتسويق، من طرف أحد التجار، وفقا لنفس المصدر. وقد مكن تدخل عناصر الحماية المدنية، من حماية المساكن المجاورة وفقا لذات المصدر، الذي أشار إلى أنه تم التحكم في هذا الحريق بشكل تام. وقد شوهدت، أعمدة من الدخان الكثيف تنبعث من الضاحية الجنوبية لمدينة سيدي عقبة، التي تقع على بعد 18 كلم شرق بسكرة تم رصدها على مسافة عدة كيلومترات. من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المؤهلة إقليميا، تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.