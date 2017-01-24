وفاة امرأة حامل جراء انهيار سقف مسكن بتيسمسيلت

لقيت امرأة حامل 33 سنة، حتفها اليوم الثلاثاء، إثر انهيار سقف مسكن ببلدية ثنية الحد تيسمسيلت، نجم عن التساقط الكثيف للثلوج حسبما، علم لدى مصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر، بأن الضحية التي تقطن بمسكن فوضوي بمنطقة المسخوطين، ببلدية ثنية الحد، قد توفيت بعين المكان. وقد تم نقل جثثها إلى مصلحة حفظ الجثث، بالمؤسسة العمومية الاستشفائية، لذات الجماعة المحلية. كما تسببت التقلبات الجوية، كذلك في انهيار سقف مسكن بحي جدو قدور، بمدينة لرجام دون وقوع خسائر بشرية، بالإضافة إلى تسجيل بعض الانهيارات الصخرية، ببلديتي برج بونعامة، وبوقايد، استنادا إلى نفس المصالح. وأدى التساقط الكثيف للثلوج، بالجهة الشمالية الشرقية لولاية تيسمسيلت، اليوم الثلاثاء، إلى قطع الطريق الوطني رقم 65 الرابط بين بلديتي ثنية الحد والحسنية عين الدفلى، وكذا شل حركة السير بالطرقات الحضرية، بداخل مدينة ثنية الحد. وتسببت، هذه الوضعية الجوية السيئة أيضا في عزل العديد من المناطق الريفية النائية، التابعة لبلدية سيدي بوتشنت، وفق ذات المصدر.