اللواء مناد نوبة يشارك في المنتدى الدولي للأمن المعلوماتي بفرنسا

شارك وفد من الدرك الوطني، بقيادة اللواء مناد نوبة، اليوم الثلاثاء بمدينة ليل شمال فرنسا، في المنتدى الدولي للأمن المعلوماتي، حسبما علم، لدى الوفد الجزائري. ويعتبر هذا المنتدى، الذي أطلق سنة 2007 من طرف الدرك الفرنسي، وهو في طبعته التاسعة، حدثا موجها للمحترفين في الأمن المعلوماتي من القطاعات العمومية والخاصة، قصد تبادل تحاليلهم و تجاربهم. ويندرج، في إطار مسعى تفكير وتبادل بهدف ترقية رؤية أوروبية للأمن المعلوماتي، وتعزيز مكافحة الجريمة المعلوماتية. وتعكف، الدورة الـ9 للمنتدى الدولي للأمن المعلوماتي، التي ستدوم يومين، على بحث الرهانات الدولية وفرع الأمن المعلوماتي والأمن في المؤسسات ومكافحة الإجرام المعلوماتي والتكنولوجيات الجديدة، وقضايا المجتمع و تكنولوجيات الأمن. وأكد وزير الداخلية الفرنسي، برونون لورو، في مداخلته انه من الأساسي، التوفر على شبكة تنسيق تعمل على الصعيد الدولي من اجل تنسيق أفضل. وقال أن هذا التعاون، يكون في شكل خلال اتصالات ثنائية، لا سيما مع بلدان مصادر الجريمة المعلوماتية، ويمر أيضا بتبادل لمعلومات بين المصالح المختصة، لمختلف الدول لدى الهيئات الأوروبية أوالدولية، مثل اوروبول واورو جوست، وانتربول، مضيفا أن المنتدى يهدف بالإضافة إلى تقاسم المعلومات، إلى تحديد مقاربات وحلول متقاسمة. وتحادث اللواء مناد نوبة، على هامش الأشغال مع نظيره الفرنسي، الجنرال ريشارد ليزوري، وبحث المسؤولان إمكانيات تعزيز التعاون بين السلكين والمسائل ذات الاهتمام المشترك، حسبما أوضح ذات المصدر.