الفيضانات تسبب في إنقطاع الكهرباء عن عدة بلديات بالبليدة

تسببت سوء الأحوال الجوية، التي تشهدها ولاية البليدة، في حدوث فيضانات مست المحول الكهربائي، المتواجد على مستوى بلدية مفتاح شرق البليدة، ما تسبب اليوم الثلاثاء في انقطاع التيار الكهربائي، على عدد من بلديات المنطقة الشرقية للولاية، حسب بيان صادر عن مديرية التوزيع للبليدة. واستنادا لذات المصدر، فقد تسببت الفيضانات، التي تشهدها الولاية، على غرار باقي ولايات الوطن، التي مست المحول الكهربائي 30/60 كيلوفولط، المتواجد ببلدية مفتاح في انقطاع التيار الكهربائي، بعد ظهر اليوم على مستوى كل من بلديات الأربعاء، ومفتاح وجبابرة، وصوحان، ومنطقة أولاد سلامة جزئيا. وأوضح المصدر، أن أشغال الصيانة، وضخ المياه من داخل المحول، جارية على قدم وساق بالتنسيق مع مختلف الهيئات، على غرار مديرية الأشغال العمومية، والحماية المدنية، بغية تسوية هذه الوضعية و إرجاع التيار الكهربائي، بشكل تدريجي، رغم تهاطل كبير للأمطار.