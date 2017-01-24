التوقيع على اتفاق شراكة بين صيدال والشركة الاردنية "اكديما"

وقع مجمع صيدال، اليوم الثلاثاء بالجزائر، على اتفاقية شراكة مع الشركة العربية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية الأردنية اكديما لانجاز دراسات التكافؤ الحيوي في الجزائر.

وتتعلق هذه الاتفاقية التي ابرمت من طرف الرئيس المدير العام لصيدال، ياسين تونسي والمدير العام لاكديما، محمد خليفة بانشاء مؤسسة مشتركة بين الطرفين ستقوم بانجاز دراسات مطابقة الادوية الجنيسة، للأدوية الاصلية وهذا في المركز الجديد للتكافؤ الحيوي التابع لمجمع صيدال، الكائن في حسين داي.

وأشارتونسي الى أن الشركة المختلطة تساهم فيها صيدال بنسبة 60 بالمائة، واكديما ب40 بالمائة، ستكون مستقلة تماما عن صيدال من اجل ضمان الشفافية ، وتركز ايضا الشراكة في هذا المشروع على التكوين المتواصل لتقنيي صيدال، والذي سيبدأ خلال الاسابيع القادمة في الاردن ثم في الجزائر لتهيئتهم لدراسات التكافؤ الحيوي غير المتواجدة حاليا في الجزائر.

واوضح في هذا الصدد انه لحد الان يقوم منتجو الادوية الجنيسة في الجزائر، بشراء سجلات صيدلية لاستخدامها لصناعة هذه الادوية محليا، واشارتونسي الى ان القوانين والتنظيمات تتطور في الجزائر بشكل سيتم من خلاله إجبار منتجي الادوية على القيام بدراسات التكافؤ الحيوي.