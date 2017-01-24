بالفيديو والصور.. إدارة جامعة علي لونيسي تتكفل بإيواء الطلبة غير المقيمين بالبليدة

أظهرت صور نشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تحول جامعة علي لونيسي بالعفرون في البليدة الى مسبح، بعد أن غمرته مياه السيول ومحاصرة العديد من الطلبة. وقد قررت إدارة جامعة علي لونيسي تتكفل بإيواء الطلبة غير المقيمين بسبب الاضطرابات الجوية، والقرار اتخذ بعد تعذر رجوع الطلبة لمنازلهم جراء فيضانات الاوديةوتسببت الاضطرابات الجوية والامطار الغزيرة التي تهاطلت اليوم، عل العديد من المناطق الشمالية إلى انسداد الطريق السريع الرابط بين العفرون والعاصمة على مستوى جامعة علي لونيسي، وكذلك الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين البليدة والشريعة بفعل ارتفاع سمك الثلوج، وسقوط أشجار على الطريق. فيما علق العديد من طلبة جامعة علي لونيسي بالعفرون، جراء تجمع مياه السيول في ساحة الكلية وموقف الحافلات.