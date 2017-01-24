الدرك يحقق في عمليات التموين والصيانة بمديرية الخدمات الجامعية علي منجلي في قسنطينة

علمت النهار من مصادر موثوقة، المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بوذراع عبد الحق، قد أنهى مهام المدير الولائي للخدمات الجامعية وسط بقسنطينة «زاوية فيصل»، وعين أحد رؤساء المصالح بذات المديرية خلفا له، ويتعلق الأمر بالوافد الجديد إلى رأس المديرية الولائية الكائن مقرها بحي نحاس نبيل «كحيلي الياس» الذي تسلم مهامه بصفة رسمية في منصبه الجديد مطلع الأسبوع الجاري.

حسبما أكدته ذات المصادر، فإن قرار إنهاء مهام المدير الولائي السابق للخدمات الجامعية وسط ـ جاء بناءً على تقارير بلغت مكتب المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية الكائن مقره بحي دالي إبراهيم بأعالي الجزائر العاصمة، «بوذراع عبد الحق» الذي تم إخطاره، كذلك بالتحقيقات الابتدائية التي باشرتها الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، على مستوى تسيير المديرية الولائية للخدمات الجامعية المتواجدة مقرها الاجتماعي بالقطب الجامعي بالمدينة الجديدة علي منجلي، التي كان على رأسها المدير الولائي السابق للخدمات الجامعية زاوية فيصل، قبل تحويله إلى ذات المنصب بالمديرية الولائية للخدمات الجامعية ـ وسط ـ أين أنهيت مهامه مؤخرا، إلا أن التحقيقات الأمنية التي باشرتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني على مستوى المديرية الولائية للخدمات الجامعية بالقطب الجامعي، تواصلت بشأن عمليات التموين بالمواد الغذائية المختلفة للإقامات الجامعية التابعة لها، وكذا أشغال التهيئة والصيانة، حيث تم التركيز في التحقيقات على قضايا تخص عمليات اختيار الممونين «المحظوظين» في عمليات فتح الأظرفة ومدى احترام المقاييس القانونية المحددة في دفاتر الشروط في عمليات منح الصفقات الخاصة بالتموين بالمواد الغذائية وعمليات الصيانة والتهئية وغيرها من الأشغال الأخرى، مع التدقيق في الفواتير التي قدمها هؤلاء لأجل صرف مستحقاتهم المالية التي تقدر بالملايير وملايين السنتيمات، نظرا للشكوك التي تحوم حول عمليات «تضخيم» هذه الفواتير، كما امتد نطاق التحقيق الابتدائي للدرك الوطني إلى عديد التجاوزات الأخرى المسجلة في التسيير على مستوى المديرية الولائية للخدمات الجامعية في علي منجلي، والإقامات التابعة لها، حيث ينتظر أن يتم تقديم ملف القضية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة ـ الخروب الابتدائية خلال أجال لن تتجاوز الشهر.