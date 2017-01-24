حجز قطع غيار إسرائلية وأجهزة «ليزر» للتشويش على الطائرات في عنابة

نجحت مصالح الجمارك التابعة للمفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بميناء عنابة، أول أمس، من حجز منتوجات وبضائع إسرائيلية تحمل عبارات «مصنوع في إسرائيل»، من بينها أدوات غيار ولواحق سيارات. وقد أشار رضا محافظي، رئيس مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة، إلى أنه خلال عملية جرد للبضائع بإحدى الحاويات القادمة من الصين، تم العثور بداخلها على أزيد من 515 مصفاة خاصة بالسيارات، كمصفاة البنزين ومصفاة الزيت والهواء، موجهة للبيع بالسوق السوداء، مما تطلب إعداد ملف قضائي ضد صاحب البضاعة وتحويله إلى الجهات المختصة لمصادرة البضاعة وتحصيل الغرامات الواجبة. للإشارة، فقد أحبطت ذات المصالح شهر ديسمبر الماضي عملية كانت ترمي أيضا إلى إغراق السوق الوطنية بكمية مقدرة بأزيد من 5815 وحدة من ألبسة رياضية للأطفال ذات منشأ إسرائيلي. ومن جهة أخرى، تمكنت أيضا مصالح الجمارك العاملة بميناء عنابة، من حجز بضائع حساسة ومحظورة من الاستيراد إلا برخص مُسبقة من طرف الأجهزة الأمنية، تتمثل في أزيد من 10 آلاف وحدة من أجهزة الليزر كانت مُحملة في حاوية قادمة من الصين، والتي يتم استخدامها في التشويش على الطائرات عند الإقلاع أو الهبوط وفي الملاعب أو في اتجاه نظر الأشخاص العاديين والسائقين. وفي نفس السياق، نجحت الفرقة المُتنقلة للجمارك بعنابة على مستوى الطريق الوطني المؤدي إلى مدخل مدينة عنابة، في إحباط مُحاولة إغراق المدينة بمختلف أنواع المشروبات الكحولية المستوردة بطريقة غير قانونية، أين تم حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.