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تبون يكمل ما بدأه بلعايب .. إقالات بالجملة في وزارة التجارة

  • 25/01/2017
  • النهار اون لاين
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تبون يكمل ما بدأه بلعايب .. إقالات بالجملة في وزارة التجارة تحميل الملف

أنهى وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، مهام رئيس ديوان وزير التجارة نور الدين طرباق و المدير العام للتجارة الخارجية جلاب محمد العيد.

وجاء قرار الإقالات، حسب ما أفاد بهد مصدر من الوزارة للنهار، بناء على تقارير مفصلة كان قد أعدها الوزير بختي بلعايب، قبل أن يعين تبون على رأس الوزارة نيابة عنه منذ أسبوع، وهذا من أجل إعطاء نفس جديد في القطاع . وكشف ذات المصدر، أن حملة الإقالات ستمس العديد من المدراء الولائيين لاحقا بعد تقييم شامل لمردودية عملهم. للإشارة، منذ تولي تبون مهام وزير التجارة بالنيابة، تم عقد اجتماعين مع المدراء المركزيين.

 

 

 

 

 

 

موضوع : تبون يكمل ما بدأه بلعايب .. إقالات بالجملة في وزارة التجارة
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