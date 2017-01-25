حجز 5 قناطير من المخدرات بالبيض

حجزت مصالح الجمارك بولاية البيض، 5 قناطير من المخدرات على مستوى مسلك ترابي بإقليم بلدية المحرة ، حسبما علم اليوم الأربعاء، من ذات الهيئة .

وتمت عملية الحجز التي نفذت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بناءا على معلومات تلقتها ذات المصالح التي سارعت إلى وضع خطة محكمة للإيقاع بالمهربين حيث تمكنت من العثور على هذه البضاعة المحظورة مشحونة على متن سيارة رباعية الدفع مركونة بذات المسلك بعد أن تم التخلى عنها وفق ذات المصدر. وقد فتحت الجهات المختصة تحقيقات حول هذه القضية كما أشير إليه.