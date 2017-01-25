توقيف جزائري في تونس بحوزته كتب تكفيرية و كفن

ألقى الأمن التونسي أمس الثلاثاء، على مواطن جزائري اجتاز الحدود بعد أن ركب في حافلة متّجهة إلى تونس.

وقالت إذاعة موزاييك أف أم، أنّ المواطن اجتاز الحدود الجزائرية خلسة بعد أن ركب في حافلة متّجهة إلى تونس. وبعد أن شكّ أحد ركاب الحافلة في تصرفّاته أعلم الوحدات الأمنيّة التي حضرت إلى عين المكان وقامت بتفتيش حقيبته ، هناك عثرت على كتب تكفيرية و"كفن" كانت بحوزته.وبعد التحقيق معه قال المواطن الجزائري، أنّه كان يعتزم الذّهاب إلى القطر اللّيبي، ومن وتمّ تحويله إلى العاصمة لاستكمال التحقيقات.