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وفاة شخص دهسه قطار بوهران

  • 25/01/2017
  • النهار أون لاين
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وفاة شخص دهسه قطار بوهران تحميل الملف

لقي شخص يبلغ من العمر 40 سنة حتفه، اليوم الأربعاء، بعد أن دهسه قطار لنقل المسافرين يضمن رحلة ما بين ولايتي وهران وسيدي بلعباس حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

  وكان القطار قد دهس الضحية على مستوى محور السكة الحديدية لحي ابن سينا ،البحيرة الصغيرة سابقا، بوهران حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور هذا الحادث الذي لم يتم لحد الآن معرفة ظروفه وملابساته.  وقد تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث للمركز الاستشفائي الجامعي بوهران وفق ما أضافه ذات المصدر.

 

 

 

 

 

 

 


موضوع : وفاة شخص دهسه قطار بوهران
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