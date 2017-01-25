وضع 4 أشخاص رهن الرقابة القضائية تورطو في تهريب آثار بالمسيلة

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة قرارا بوضع أربعة أشخاص رهن الرقابة القضائية وتسليم قاصر لوالديه وذلك على خلفية قضية تهريب آثار كانت بلدية أولاد عدي لقبالة مسرحا لها مؤخرا، حسبما علم اليوم الأربعاء، من مجلس قضاء المسيلة.

وأوضح ذات المصدر بأن المتهمين الخمسة توبعوا بجنحة تهريب ممتلكات أثرية و بيع وإخفاء ممتلكات ثقافية وعدم التصريح بالمكتشفات الفجائية وهي الأفعال المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي.

للتذكير فقد عالج الدرك الوطني هذه القضية مطلع الأسبوع الجاري، حيث تم إيقاف خمسة أشخاص من بينهم قاصر ببلدية أولاد عدي لقبالة بحوزتهم عديد القطع الأثرية وهي ثلاثة تماثيل وسوار نحاسي وقلادة و قرط من نفس المعدن.