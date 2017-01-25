بوتفليقة يكلف سلال بتمثيله في قمة اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا في الكونغو

كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول عبد المالك سلال، بتمثيله في أشغال قمة اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا التي ستنظم الجمعة القادم ببرازافيل (جمهورية الكونغو)، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر نفسه أن اللجنة الرفيعة المستوى المفوضة من قبل الاتحاد الافريقي ستعكف على دراسة " تطور الملف الليبي و سبل التوصل الى حل عاجل و توافقي لهذا النزاع". و اضافة الى ممثلي البلدان الأعضاء في اللجنة سيشارك في القمة رؤساء دول و حكومات بلدان جوار ليبيا حسب البيان. وسيكون الوزير الاول مرفوقا بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.