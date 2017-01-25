اضطراب في التزوّد بمياه الشّرب في عدّة بلديات المدية بسبب انكسارالقناة الرئيسية لسد غريب

حرمت حوالي عشر بلديات تقع بوسط و غرب ولاية المدية من التزويد بمياه الشرب انطلاقا من سد غريب في عين الدفلى، إثر انكسار القناة الرئيسية لتزويد هذه البلديات حسبما علم من مؤسسة الجزائرية للمياه.

و أوضح مسؤولو المؤسسة أن انزلاقا أرضيا وقع مساء أمس الثلاثاء، في بلدية وادي حربيل التي شهدت فيضانات كبيرة تسبب في انكسار القناة الرئيسية لسلسلة توزيع مياه سد غريب مشيرين إلى أن الفرق التقنية تنتظر تراجع مستوى المياه التي تغمر هذه البلدية حتى تتمكن من التدخل وإصلاح الأجزاء المتضررة.

تجدر الإشارة إلى أنّ، انقطاعا للمياه سجل الأربعاء الفارط على مستوى قناة التزويد بمحطة الضخ الواقعة غرب المدية مما تسبب في حرمان آلاف السكان من المياه لعدة أيام. و يرتبط إصلاح الأضرار و تزويد السكان بالمياه بالظروف المناخية و انخفاض نسبة مياه المجاري المائية في المنطقة وفقا للمصدر الذي أكد أنه سيتم بذل كل الجهود لتزويد هذه البلديات بمياه الشرب في أقرب الآجال.