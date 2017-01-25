شراكة جزائرية بولونية لإنجاز مصنع لتركيب الجرارات بوهران نهاية 2017

قال المستشار التجاري بسفارة بولونيا بالجزائر جانوش بيش، بأن شراكة جزائرية بولونية تعمل على تجسيد مشروع تركيب الجرارات والعتاد الفلاحي بوهران، وأوضح جانوش بيش على هامش افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي للفلاحة "أغري برو إكسبو" بوهران، أن الإجراءات الرسمية والتنظيمية لهذا المشروع جارية، وان انطلاقه يمكن أن يكون مع نهاية العام الجاري أو في مطلع السنة المقبلة.

ويندرج هذا المشروع في إطار الشراكة بين الشركة الجزائرية "كرماغ صناعة" المتخصصة في الأشغال الفلاحية والمصنع البولوني للجرارات والعتاد الفلاحي "إيرسيس" ، وقال جانوش بيش بأن للشركة عرض جد متكامل لاحتياجات السوق الجزائرية، باعتبارأننا نتوفرعلى عتاد ذي نوعية بالمعاييرالأوروبية، أقل سعرا من العتاد المقترح من قبل أوروبا الغربية، كما أشار الى أن هذا المشروع يأتي لتجسيد علاقات استثنائية بين الجزائر و بولونيا في مجال الفلاحة.