هلاك رضيعة في حريق مسكن بمستغانم

توفيت رضيعة، تبلغ من العمر 18 شهرا، جراء حريق اندلع أمس الثلاثاء، بمسكن بدوار أولاد محمد ببلدية منصورة بمستغانم، حسبما علم اليوم الأربعاء، لدى مصالح الحماية المدنية. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية، لاخماد الحريق، وتقديم الإسعافات لثلاثة أشخاص أخرين رجل وامرأتين، أصيبوا بحالة صدمة ليتم نقلهم الى المركز الصحي، بذات البلدية فيما تم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثت، بمستشفى ماسرى، كما أشير اليه. وقد فتحت المصالح الامنية المعنية، تحقيقا حول ملابسات الحادث التي لاتزال مجهولة.