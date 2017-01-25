إحصاء 25 ألف عائلة متضررة عبر الوطن جراء التقلبات المناخية الأخيرة

تم إحصاء 25 ألف عائلة محرومة متضررة عبر 21 ولاية جراء التقلبات المناخية الأخيرة التي عرفتها البلاد، حسبما أعلنت عنه اليوم الأربعاء بولاية البيض رئيسة الهلال الأحمر الجزائري.

وذكرت سعيدة بن حبيلس خلال إشرافها على توزيع خيم ومساعدات غذائية وأفرشة وبطانيات لفائدة 53 عائلة معوزة من البدو الرحل عبر إقليم بلدية الأبيض سيدي الشيخ جنوب عاصمة الولاية أنه تم توجيه نداء لذوي البر والإحسان وشركاء الهلال الأحمر الجزائري للمساهمة في هذه العملية التضامنية التي يبادر بها الهلال لمساعدة العائلات المعوزة.

وبعد أن أشادت ذات المسؤولة بالعمل الجواري "الهام" الذي يبذله متطوعو هذه المنظمة الإنسانية في الميدان أوضحت أن "الهبة التضامنية للهلال الأحمر الجزائري لم تقتصر على العائلات المعوزة الجزائرية بل شملت أيضا الرعايا الأجانب على غرار التكفل بنحو 162 رعية أجنبية إفريقية ببلدية العلمة في سطيف".

وأبرزت بالمناسبة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أهمية التضامن والتلاحم بين أفراد المجتمع وهي كما أضافت- قيم نبيلة وأصيلة متوارثة يتطلب ترسيخها في المجتمع.

وتفقدت السيدة بن حبيلس في اليوم الثاني والأخير من زيارتها لولاية البيض عديد المناطق على غرار المنحر والفج الدفالي حيث لقيت تلك المساعدات الإنسانية إستحسانا كبيرا في أوساط المستفيدين المعوزين.