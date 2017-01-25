مراد زمالي .. استرجعنا 76 بالمائة من قروض أونساج

قال مراد زمالي المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ،بأن الوكالة قد استرجعت إلى غاية نهاية سنة 2016 ما نسبته 76 بالمائة من إجمالي الأموال التي مولت بها، 367 ألف مؤسسة مصغرة منذ تأسيس الوكالة سنة 1996 عبر الوطن ، حسبما أكده اليوم بباتنة خلال تنصيبه لفيدرالية المقاولين الشباب ، مؤكدا بأن هذا الجهاز يسعى في السنوات المقبلة إلى تمويل نفسه دون اللجوء إلى دعم الخزينة العمومية.

كما ذكر بأن الكثير من المؤسسات المصغرة، وبعد أن حققت النجاح على الصعيد الوطني أصبحت الآن تصدرمنتجاتها إلى عديد الدول، مؤكدا على أن الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب وفروعها عبر مختلف الولايات هي بمثابة باترونا المؤسسات المصغرة،

وستعمل على ترقية هذه المؤسسات وتدعم تواجدها سواء على مستوى السوق المحلية والوطنية وأيضا الخارجية، من خلال تشجيع مبادرات التصدير للخارج ، وسيتم التركيز خلال سنة 2017 ضمن إستراتيجية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للفترة من 2015 إلى 2019، على تكوين وتأهيل أصحاب المشاريع المنشأة ضمن هذا الجهاز لأن ذلك سيساهم في ديمومة المؤسسة.