سكان برج منايل يغلقون الطريق للمطالبة بتسوية أوضاعهم جراء الفياضانات في بومرداس

قامت مجموعة من الشباب، من بلدية برج منايل شرق بومرداس، بعد ظهر اليوم الأربعاء بحركة احتجاجية، على الأوضاع المزرية التي أل إليها حيهم جراء التقلبات الجوية، حسبما أفاد به شهود عيان. ويطالب العشرات من المحتجين، من سكان منطقة لكابير شمال مدينة برج منايل، الذين عطلوا حركة السير بالطريق الوطني رقم 12 لنحو ساعة من الزمن حسبما أفاد به أحدهم، بضرورة التكفل بحيهم، وحل مشكل فيضان الوادي المجاور الذي يفيض في كل فصل شتاء وتتسرب مياهه إلى منازل السكان المجاورين. كما يطالب، سكان هذه المنطقة بضرورة إعادة تهيئة حيهم، وإزالة العوائق الطبيعية والاصطناعية، التي تعيق الجريان الطبيعي لمياه الأمطار، وإنجاز مجاري مياه المطر، حتى لا تكرر هذه المآسي في كل فصل شتاء. ومن جهة أخرى، ذكر رئيس دائرة برج منايل بوعمار محمد، بأنه تنقل رفقة وفد من البلدية إلى مكان الاحتجاج، وتم إقناع السكان بإعادة فتح الطريق، وذلك بعد ساعة من غلقه. و تم الاتفاق مع المحتجين، يضيف رئيس الدائرة، على إيفاد لجنة تقنية متخصصة، من الولاية الأسبوع القادم إلى الحي من أجل المعاينة وتحديد الاحتياجات في مجال التهيئة، من أجل التكفل بها في أقرب الآجال. وكانت مياه الأمطار، وارتفاع منسوب الوادي المجاور لهذا الحي، الذي يقطنه نحو 1000 نسمة، غمرت نحو 70 منزلا، وتسببت في عدد من الخسائر المادية خلال 48 ساعة الأخيرة. ولهذا الغرض، جندت مصالح الحماية، رفقة مختلف المصالح التقنية للبلدية، استنادا إلى رئيس الدائرة 8 مضخات مياه، تم من خلالها ضخ كل المياه المتسربة إلى السكنات المذكورة إلى الخارج.