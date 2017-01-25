فيديو خطير.. مجرم يسير بشاحنته في الاتجاه المعاكس بالطريق السيار في تاجنانت بميلة

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو خطير لشاحنة تسير بالاتجاه المعاكس بالطريق السيار شرق-غرب بتاجنانت في ولاية ميلة، حسبما ذكرته صفحة "حوادث المرور في الجزائر" على الفيسبوك.

وأظهرت لقطات الفيديو سائق متهور يقود شاحنته باتجاه معاكس بسرعة كبيرة بالطريق السيار في تاجنانت، في خطوة جنونية، كونها تشكل خطر كبير على حياة السائق في حد ذاته وكذا حياة العديد من الأبرياء من مستعملي ذالك الاتجاه.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به السائق واصفين إياه بالمجرم، كما دعو السلطات اتخاذ اجراءات صارمة في مثل هذه الحالات التي بامكانها ان تسبب كارثة حقيقة، حيث لا يزال إرهاب الطرقات يحصد العديد من الأرواح البريئة سببها العنصر االبشري بالدرجة الأولى.