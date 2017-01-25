الجزائر وايران تنشئان جبهة للتصدي للتيارات المتطرفة

أكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي من مدينة مشهد الإيرانية على دور"المثقفين والمفكرين في كافة الدول الإسلامية في التصدي للتيارات المتطرفة والأفكار الدخيلة على مجتمعاتهم حسب بيان لوزارة الثقافة.وأضاف المصدر، أن وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، شدد في لقاء مع نظيره الإيراني، رضا صالحي أميري، بشان المقترح الإيراني بتشكيل "جبهة مشتركة للتصدي للتيارات المتطرفة على أهمية تعميق هذه الرؤية والسعي للتصدي للأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا عبر الثقافة.وأبرز ميهوبي الذي مثل الجزائر في افتتاح فعاليات تظاهرة مشهد عاصمة الثقافة الإسلامية 2017 على أهمية مثل هذه التظاهرات في توطيد العلاقات التعاون بين الدول الإسلامية معتبرا أن اختيار مشهد لاحتضان التظاهرة له دلالة تاريخية وحضارية.الجدير بالذكر، أن الجزائر نظمت أسبوعها الثقافي بطهران في ديسمبر الفارط ووصف بالمتميز.